14 Şubat için ‘Mecnun'

İlyas Yalçıntaş ve Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası, "Mecnun" şarkısı için biraraya geldi. Pandemi kurallarına uygun olarak çekilen video klipte aşk, lirik dansla anlatıldı. Sözü ve müziği ElnarXelilov'a, aranjesi Febyo Taşel' e ait, "Mecnun" un klip yönetmenliğini ise Emrah Özbilen üstlendi.

