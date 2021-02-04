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04 Şubat 2021 Perşembe 10:26:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 13:57:00

14 Şubat için ‘Mecnun'

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İlyas Yalçıntaş ve Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası, "Mecnun" şarkısı için biraraya geldi.

İlyas Yalçıntaş ve Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası, "Mecnun" şarkısı için biraraya geldi. Pandemi kurallarına uygun olarak çekilen video klipte aşk, lirik dansla anlatıldı. Sözü ve müziği ElnarXelilov'a, aranjesi Febyo Taşel' e ait, "Mecnun" un klip yönetmenliğini ise Emrah Özbilen üstlendi.

Etiketler : 14 şubat mecnun behzat gerçeker ilyas yalçıntaş
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