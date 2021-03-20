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20 Mart 2021 Cumartesi 17:55:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 17:55:00

Yunan casustan çarpıcı itiraf: "Türkiye hamleleriyle bizi alt etti"

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Yunan İstihbarat Teşkilatı eski üyesi Savvas Kalenderidis Türkiye'ye dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Türkiye'nin istikşafi görüşmelerdeki hamleleriyle Yunanistan'ı alt ettiğini dile getiren Kalenderidis, "Maalesef istikşafi temaslar ile Türklere hoşgörü kağıdı verdik. Türkiye istikşafi görüşmelerdeki hamleleriyle Yunanistan'ı alt etti." dedi.

Eski Yunan ajan Savvas Kalenderidis ülkesinde katıldığı canlı yayında Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden görüşmelerle ilgili değerlendirme açıklaması yaptı.

Kalenderidis, Yunan sunucunun görüşme öncesi Türkiye'nin Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'ne bir not gönderdi, "Kısaca Türkiye MEB'imizin bulunduğu bölgede izin almadan bir araştırma yapmanıza izin vermeyiz dedi. Bu açıklamayı keşif temaslarının başlamasından sadece birkaç saat önce yapıyorlar bu genel olarak ne anlama geliyor?" sorusuna şu cevabı verdi:

Bu nota elektriği İsrail'den Kıbrıs'a, Girit'e, Mora ve Avrupa'nın geri kalanına aktaracak bir elektrik akımı borusu olan euroconnector ile ilgilidir. Doğu Akdeniz'den geçmek zorunda kalacakları için Türkiye bu notayı gönderiyor. Bu bölgenin Türkiye'nin ilgilendiği deniz alanı olduğunu, Türk kıta sahanlığı olduğunu tescil ettirmek ve göstermek için. Bu 3 ülkenin Türkiye'den izin alması gerekiyor. Kısaca İsrail, Yunanistan ve AB Türkiye'den izin istemeli diyorlar."

Ankara'nın 28. meridyenin doğusundaki ve Mısır MEB'inin kuzeyindeki tüm bölgenin Türkiye'ye ait olduğunu tescillemek istediğini söyleyen Yunan casus, "Bu bizim için kötü bir işaret" dedi.

"TÜRKİYE HAMLELERİYLE YUNANİSTAN'I ALT ETTİ"

Türkiye'nin bölgede Kıbrıs'ın MEB'ini ve Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiğini öne süren Kalenderidis, "Maalesef istikşafi temaslar ile Türklere hoşgörü kağıdı verdik. Türkiye istikşafi görüşmelerdeki hamleleriyle Yunanistan'ı alt etti." diye konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini düzelterek önündeki engelleri kaldırmayı amaçladığını ifade eden Kalenderidis şunları kaydetti:

Yunanistan'ın istikşafi görüşmelerdeki hatası sert şartlar ve koşullar koymamasıydı. Sadece gemilerin Kıbrıs ve Yunan MEB'inden çekilmesini şart koyduk. Ancak Türk-Libya anlaşmasını, Mavi Vatan'ı veya Çeşme gibi diğer araştırma gemilerini şart koşmadık. Şimdi maalesef bir provokasyon dönemi yaşıyoruz. Türkiye istikşafi temaslar yoluyla AB'nin kapısını açtı. Ve maalesef artık Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacak."

Etiketler : yunanistan türkiye itiraf
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