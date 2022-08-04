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04 Ağustos 2022 Perşembe 00:15:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 00:15:00

Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, komutanların terfi ve atamaları ele alınacak. Yaş haddi düzenlemesinin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılması gündemde.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini ilgilendiren önemli kararlar bugün yapılacak Yüksek Askeri Şura'da alınacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Milli Savunma, Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Musa Avsever Şura'ya ilk kez katılacak isimler olacak.

GÜLER'İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI BEKLENİYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor.

Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile Genelkurmay Başkanının görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre; Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek.

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılması bekleniyor.

Geçen sene görev süreleri 1 yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumları da Şura'da görüşülecek.

7 KORGENERALİN TERFİ ETMESİ BEKLENİYOR

Toplantıda bazı korgenerallerin terfi durumları da değerlendirilecek. 7 korgeneral üst rütbeye terfi için bekliyor.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri yaş tsk Başkan Erdoğan
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