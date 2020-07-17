Yoğun bakımdaki hastalarla konuşan Bakan Fahrettin Koca'dan flaş uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabını salgına karşı uyarı yapmak amacıyla oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Bakan Koca, son paylaşımında koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda tedavi gören hastalarla yaptığı görüşmeden bahsetti.



"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARLA KONUŞTUM"

Bakan Koca, "YOĞUN BAKIMDAKİ 3 HASTAMIZLA KONUŞTUM. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar." açıklamasında bulundu.