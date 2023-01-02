Yılbaşı akşamı korkunç olay! Üniversite öğrencisi genç kız dehşet saçtı
Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, yeni yıl dolayısıyla kendisini ziyarete gelen abisini bıçaklayarak öldürdü.
Aydın'ın Didim ilçesinde ağabeyini bıçakla öldüren genç kız tutuklandı.
Fevzipaşa Mahallesi'nde, Onur U. (21) ile kız kardeşi G.U arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, G.U. mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı.
Evde bulunan diğer aile bireylerinin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Onur U'nun hayatını kaybettiği belirledi.
Onur U'nun cenazesi incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulunda öğrenci olduğu öğrenilen G.U gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Onur U'nun Ankara'da yaşadığı öğrenildi.
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