Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Dikkat çeken özellikler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemleri teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine sürdüğünü bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, SSB tarafından yürütülen 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında teslimatlar hakkında bilgi verdi.

Demir, katmanlı hava savunma sistemi güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "ASELSAN ana yükleniciliğinde yerli ve milli sanayimizin ürettiği Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatlarına devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ateş İdari Cihazı Takımı'nın, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla en güncel teknolojiye dayalı alçak irtifa hava savunma çözümü sunduğunun altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Ateş İdari Cihazı sistemi aynı anda 3 adede kadar Modernize Çekili Top'un yanı sıra 1 adet HİSAR-A Füze Fırlatma Sistemi'nin kontrolünü üstlenebiliyor. Söz konusu sistemler, 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile aralarında havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının da yer aldığı güncel hava tehditlerine karşı hava savunmasını yüksek etkinlik ile icra ediyor. "

- 35 MM MODERNİZE ÇEKİLİ TOP

Yapılan modernizasyon çalışmaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Topları'nın tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor, söz konusu toplar güncel teknolojiyi kullanan etkin bir alçak irtifa hava savunma silahı olarak kullanıma sunuluyor.

Modernizasyon çalışmaları kapsamında toplara "Parçacıklı Mühimmat" atma yeteneği kazandırılıyor, topların atış ve komuta kontrollerinin Ateş İdare Cihazı tarafından gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

35 mm Modernize Çekili Top (Ateş İdare Cihazı Takımı), 2 x 35 mm hava savunma topu ile 2 x 550 atım/dakika (toplam 1100 atım/dakika) atım hızı, 3 farklı mühimmat tipi kullanabilme, 35 mm Parçacıklı Mühimmat, HEI, TP-T, entegre güç ünitesi, geliştirilmiş kullanıcı arayüzleri, alçak gerilim beslemeli donanımlar, güç ünitesi kapandığında kısa süreli operasyona devam etmeyi sağlayan akü grubu, harici güç beslemesi ile çalışabilme, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı üstün performans sağlayan, servo-kontrol, eyleyici, güç dağıtım ve atış kontrol alt sistemleri özelliklerine sahip bulunuyor.