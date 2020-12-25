'Vefa'larıyla gönülleri ısıtıyorlar

Edirne’de AFAD koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri vatandaşların tüm taleplerini özenle yerine getirmeye devam ediyor. Vatandaşların yardımına aralıksız koşan ekipler, 48 bin 141 kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayıp 148 bin 374 kişinin de bilgi talebine cevap verdi.



TAKDİR VE SEVGİ TOPLUYORLAR

7 gün 24 saat hizmet veren ekipler, vatandaşların sadece gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ekipler, vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Yardımlarına koştukları kişilerle sohbet de eden ekip gönüllüleri takdir ve sevgi topluyor.

Vefa ekipleri tarafından market ihtiyacı karşılanan 65 yaş üstü Gülenas Karadağ, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin” diyerek teşekkür etti. Karadağ bir oğlunun olduğunu da söyleyince Vefa ekipleri ’sizlerin bir evladınız da biziz’ dedi.