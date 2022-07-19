VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk limanlarında yılın ilk yarısında 273 milyon ton yük elleçlendi
Antakya-Altınözü Bölünmüş Yol Projesi'nin birinci etabında sona yaklaşılıyor
Konut satışlarında tüm zamanların ilk yarı rekoru kırıldı
İngiltere, 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor
İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa'nın Draghi gibi bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etti
Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi adliyede
Antalya'da yangında zarar gören tarihi bina Devlet Konuk Evi olacak
Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
Mehmet Topal futbolculuk kariyerini sonlandırdı
Başbakan Erdoğan ile Reisi'den ortak açıklama
Kuzey Makedonya'nın AB ile ilişkilerinde yeni bir sayfa
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı başladı
Türkiye'den yerli hamle!
Körfez ülkeleri petrol üretiminde artış bekleyen Biden'ı Washington'a eli boş mu gönderdi?
Oyuncu Nurdan Albamya, Filistinli Meryem'in hayatını sahneye taşıyor
Gümrüklerde yılın ilk yarısında 6,7 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı
Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı
Türkiye'de haziranda 150 bin 509 konut satıldı
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
19 Temmuz 2022 Salı 11:48:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 11:49:00

Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Van'da, 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da, "Eren Abluka-22 (Van/Kato/Karataş Çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığınca, 530 Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando personelinden oluşan 45 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Eren Abluka-22 Van/Kato/Karataş Çukurları
Demet'ten yeni bir şarkı

Demet'ten yeni bir şarkı
Anlaşarak ayrıldık

Anlaşarak ayrıldık
4 yıl sonra barıştılar

4 yıl sonra barıştılar
4 diziyle İspanya'da

4 diziyle İspanya'da
3 yıl sonra Harbiye'de

3 yıl sonra Harbiye'de
Tatil alışverişi

Tatil alışverişi
Fiyatlar uçmuş

Fiyatlar uçmuş
Konser var dinlenme yok

Konser var dinlenme yok
Bir Demet aşk

Bir Demet aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX