Van'da 319 parça tarihi eser ele geçirildi
Van'ın Muradiye ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıyan 319 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçikıran Mahallesi'nde F.A'ya ait evde arama yaptı.
Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 319 sikke ve obje bulundu.
Gözaltına alınan F.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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