Valilik duyurdu: Vaka sayısı yüzde 40 düştü

Vali Yerlikaya twitter adresinden yaptığı açıklamada: “18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar” ifadelerini kullandı.