Valilik duyurdu: Vaka sayısı yüzde 40 düştü

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:11:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 18:11:00
Vali Yerlikaya müjdeli haberi duyurdu: Vaka sayısı yüzde 40 düştü
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pozitif vaka oranın geçen haftaya oranla yüzde 40 düştüğünü duyurdu.
Vali Yerlikaya twitter adresinden yaptığı açıklamada: “18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar” ifadelerini kullandı.
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