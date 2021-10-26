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26 Ekim 2021 Salı 20:34:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 20:34:00

Vaka sayısı 30 bine dayandı

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi, 215 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 467 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı.

215 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 467 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 89,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,85 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 115 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 256 bin 541'i birinci doz, 48 milyon 319 bin 754'ü ikinci doz, 11 milyon 37 bin 944'ü üçüncü doz olmak üzere 115 milyon 674 bin 594'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs tablosu kovid türkiye
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