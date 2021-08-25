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25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:44:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:44:00

Vaka sayısı 20 bine yaklaştı

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün koronavirüs vaka sayısına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi, 217 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 651 kişi sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı.

217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 651 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 91 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 46 milyon 949 bin 549'u birinci doz, 35 milyon 908 bin 553'ü ikinci doz, 8 milyon 54 bin 516'sı üçüncü doz olmak üzere 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablo kovid19 Türkiye
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