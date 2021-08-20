Vahşeti kapattılar

Dünyanın en modern hayvan barınağı olarak inşa edilen, Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'ndaki görüntüler infial yarattı. Ölen kedi ve köpeklerin bazıları poşetlere konularak yakılırken bazıları da bahçede açılan çukurda çürümeye bırakıldı. Görüntüler karşısında vatandaşlar İBB'ye isyan etti, İmamoğlu'na oy verenler bile pişmanlıklarını dile getirdi. Akşam'ın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır" dedi ancak tweetine yüzlerce tepki yağdı. Twitter kullanıcısı Sinem Umaş, İmamoğlu'na şu sözlerle yanıt verdi:

'BU KAÇINCI KATLİAM'

"Size oy verdiğim için öyle pişmanım ki... İBB'nin sen başa geldiğinden beri kaçıncı katliamı. Kaç kere yazdık, özel kalemini aradık, sizle yüz yüze görüşme istedik, şu veterinerleri denetle, dedik. Ama tek bir parmağını kaldırıp ilgilenmedin. Yazıklar olsun."

Büyük tepki çeken olayın ardından bakımevinin bulunduğu yerde iş makinesinin ölen hayvanları gömerek üstünü düzleştirdiği görüldü. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, jandarma ve polis ekiplerinin merkezde incelemede bulunarak tutanak tuttuğu öğrenildi.

HAYVANLARA BAKMIYORLAR

İBB Muhtarlıklar Başkanı Ahmet Atalık da kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek iddiaları yalanladı. Tepeören Mahallesi Muhtarı Hasan Arslan ise şöyle konuştu: "Her tarafta köpek var ama barınakta yok. Villalarda yaşayan vatandaşlar sayesinde bu köpekler aç susuz kalmıyor."

'YAZIKLAR OLSUN'

Hayvanseverler ayağa kalktı. İmamoğlu'na oy verenler, 'Bu kaçıncı' diyerek isyan etti.

Katliam mezarının üzeri dün iş makineleriyle kapatıldı.

STK'LAR TEPKİLİ... ÖNCE ATLAR ŞİMDİ KEDİ VE KÖPEKLER!

Adalar'da kaybolan atlarla gündeme gelen İBB, şimdi de Pendik'teki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nin yakınlarındaki bir çukurda onlarca kedi ve köpeğin ölü bulunmasıyla tepki çekti.

* AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak: "Dün atlar gitti, bugün köpekler. İBB'den şikayetçi olmayan tek bir hayvansever bulamazsınız. İBB'de kısırlaştırma yapılmıyor, bakım yapılmıyor, aşılama yapılmıyor."

* AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay: "Gömülü olanlar arasında yaralı, ayağı kırık kedi ve köpekler var. Poşete geçirilmiş hayvanın atıldığına şahit olduk. Bu zulüm kabul edilemez."

* SOÇED Başkanı Jale İyem: "Bu olayın ilk olmadığını, araştırıldığı zaman farklı şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyorum."

* Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Kasa: "İçeri sokmuyorlar. Biz o kapalı kapılar ardında, gizlilik içerisinde bir şeyler olduğunu biliyorduk."

* Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Elçin Yasin Yılmaz: "Ekrem İmamoğlu'na makamından kalkıp barınakları dolaşmasını tavsiye ediyoruz."