VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu
Türkiye'nin uçuş trafiği artıyor
Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
3,5 yılda 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldı
"(Gazze'de) Uluslararası hukukun ihlal edildiğinden endişeliyim"
YSK, seçim sonuçlarına yapılan itirazları karara bağladı
07 Nisan 2024 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 15:00:00

Uzmanlardan, internet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Uzmanlar, internet kullanımının hayatın hemen her alanında yaygınlaşması nedeniyle vatandaşların kişisel verilerinin korunması konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesi sebebiyle bugün, "Kişisel Verileri Koruma Günü" olarak kutlanıyor.

İnternet kullanımının artması, artık pek çok internet sitesi ve uygulamada kişisel verilerin talep edilmesi, bugünün önemini daha da arttırıyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, konuya ilişkin kişisel verilerin korunmasının dijital çağda hayati önem taşıdığını söyledi.

Vatandaşların verilerini korumak için dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Kırık, "İnternet sitelerine kayıt olurken ya da uygulama indirirken veri paylaşımı sınırlanmalı ve gizlilik politikaları okunmalı. Güvenli internet kullanımı için güncel yazılımlar kullanılmalı ve şüpheli içeriklere karşı dikkatli olunmalı. Kişisel verilerin kontrolü ele alınmalı ve gerektiğinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna başvurulmalıdır. Ayrıca, cihazların güvenliği sağlanmalı, yedekleme yapılmalı, gereksiz hesaplar kapatılmalı ve güncel gelişmelerden haberdar olunmalı." dedi.

"UYGULAMALARIN ERİŞİM TALEPLERİ DİKKATLİCE İNCELENMELİ"

Kırık, devletlerin bu alanda son yıllarda yasal düzenlemeler ile önemli çalışmalar yaptığına işaret ederken, bireylerin de aynı süreçte verilerini korumak amacıyla uygulamalara izin verme konusunda daha seçici olması gerektiğini söyledi.

Uygulamaların fotoğraflara, kişilere ve diğer hassas verilere erişim izni talep etmesinin kullanıcıları çeşitli risklerle karşı karşıya bıraktığını aktaran Kırık, erişim taleplerinin dikkatlice incelenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kırık, son dönemde artan sosyal mühendislik saldırılarına da işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal mühendislik saldırıları, saldırganların kullanıcıları aldatma veya manipülasyon yoluyla kişisel bilgilerini ifşa etmeye ikna ettiği bir yöntemdir. Bu risklerle başa çıkmak için kullanıcılar, farkındalıklarını artırmalı, güçlü şifreler kullanmalı, çok faktörlü kimlik doğrulama kullanmalı, yazılımlarını güncel tutmalı, güncel antivirüs ve güvenlik duvarı kullanmalı, şüpheli e-postalara tıklamamalı ve kişisel bilgilerini kamuya açık platformlarda paylaşmamalı."

"BİLİNÇLİ BİR TEKNOLOJİ KULLANICISI OLMAK GEREK"

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Volkan Dülger de birçok işlemin dijitalleştiği bu süreçte kişisel verilerin korunmasının oldukça zor olduğunu dile getirdi.

Çoğu zaman zorunlu olduğu zannedilen bir onay kutucuğunun, aslında kişilere pazarlama yapılmasına ilişkin alınan bir onay izni olabileceğini bildiren Dülger, "Kişisel verilerinizin kimse tarafından bilinmemesini istiyorsanız aslında yapılması gereken çok basit. Teknolojinin olmadığı dönemdeki bir insan gibi yaşayacaksınız, telefon, bilgisayar, tablet veya araba kullanmayacaksınız, internetten herhangi bir sipariş vermeyeceksiniz. Ne yazık ki uygulanması cevabı kadar basit değil, hatta günümüz dünyasında imkansıza yakın." dedi.

Dülger, kişisel verilerin toplandığı mecralarda atılan her adıma dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, çift korumalı girişlerin olduğu internet sitelerini kullanmanın, güçlü parolalar oluşturmanın ve ödeme sırasında güvenli yöntemleri tercih etmenin alınabilecek önlemlerden bazıları olabileceğini söyledi.

Teknolojinin bu denli hüküm sürdüğü bir dönemde kişisel verilerin güvenliğini yüzde 100 sağlamanın neredeyse imkansız olduğunu aktaran Dülger, şunları kaydetti:

"Teknolojinin gelişmesiyle azalan mahremiyet, kişisel verilerin korunmasını gerekli hale getirmiştir. Ne yazık ki bireylerin mahremiyetini koruyan hukuki düzenlemeler, teknolojik gelişmelere kıyasla daha geriden gelmektedir. Türkiye'de bu konu ilk olarak 7 Nisan 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile gündeme geldi ve veri işleyen tüm şirketler, bir anda bu verileri istedikleri biçimde işleyemeyeceklerinin farkına vardı."

Etiketler : internet kişisel veri uyarı teknoloji
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX