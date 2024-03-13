Usta yapımcı hayatını kaybetti

Keskiner'in ölüm haberini Almula Merter duyurdu. Merter, sosyal medyada "Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner" yazdı. Keskiner, 'Kapıcılar Kralı', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Piano Piano Bacaksız', 'Köşeyi Dönen Adam', 'Sensiz Yaşayamam' ve 'Namus Borcu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan filmlerin yapımcı koltuğunda oturdu.