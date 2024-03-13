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13 Mart 2024 Çarşamba 06:48:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 06:48:00

Usta yapımcı hayatını kaybetti

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Türk Sinema tarihine damga vuran birçok filmin yapımcısı olan Arif Keskiner, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Keskiner'in ölüm haberini Almula Merter duyurdu. Merter, sosyal medyada "Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner" yazdı. Keskiner, 'Kapıcılar Kralı', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Piano Piano Bacaksız', 'Köşeyi Dönen Adam', 'Sensiz Yaşayamam' ve 'Namus Borcu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan filmlerin yapımcı koltuğunda oturdu.

Etiketler : sinema yapımcı Arif Keskiner
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