Ulaştırma Bakanı'ndan metro hattı açıklaması: Yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattını yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'yla ilgili, "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.