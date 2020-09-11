Ulaştırma Bakanı'ndan metro hattı açıklaması: Yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattını yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'yla ilgili, "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.
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