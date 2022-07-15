Avrupa'ya "Türkiye haklı" diye seslendi

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15 Temmuz 2022 Cuma 08:25:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 08:25:00

Üçlü muhtıra ve PKK'ya karşı iş birliği

Kaynak: Akşam

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakatı Avrupa Parlamentosu'na anlattı. Stoltenberg, "PKK, AB'ye göre terörist bir örgüttür. PKK, İsveç, Finlandiya ve tüm AB üyelerince terörist kabul ediliyor. İstihbarat paylaşımı, birlikte çalışma ve iade taleplerine cevap verme, makul ve önemli." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosunun AB-NATO iş birliği ve Madrid Zirvesi'nin sonuçları konulu oturumuna katıldı. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili "Üçlü muhtıra halka açık. Herkes okuyabilir" ifadelerini kullandı. Muhtıradaki ana mesajın, üç ülkenin terörle mücadelede daha fazla birlikte çalışacakları olduğunu belirten Stoltenberg, "PKK, İsveç, Finlandiya ve tüm AB üyelerince terörist kabul ediliyor. İstihbarat paylaşımı ve iade taleplerine cevap verme, makul ve önemli" diye konuştu. Stoltenberg, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin dikkate alınacağını ifade etti.

Etiketler : NATO Genel Sekreteri nato türkiye Jens Stoltenberg
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