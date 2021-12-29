TURKOVAC için randevular Perşembe günü açılıyor

TURKOVAC için randevular Perşembe günü açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Bakan Koca'ya, hatırlatma dozunu yaptıracak Bilim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Aşı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, vatandaşlara hatırlatma dozunu TURKOVAC yaptırmalarını tavsiye etti.

Koca, yerli aşının yarından itibaren şehir hastanelerinde uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

BAKAN KOCA TURKOVAC AŞISI YAPTIRDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantıda, artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alındı.

Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili çalışmaların da değerlendirildiği toplantı sonrası, Sağlık Bakanı Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Bilim Kurulu üyeleri de hatırlatma dozlarını yaptırarak Bakan Koca'ya eşlik etti.