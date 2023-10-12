VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin operasyonları ABD'yi harekete geçirdi: ''Ulusal acil durum'' uzatıldı
Türkiye düşmanı Menendez'e ajanlık suçlaması
NATO tarihinde ilk: Türkiye talep etmişti
İsrail'den yıkım ve işgal açıklaması: "Gazze eskisi gibi olmayacak"
Ürdün'den Gazze içim acil insani koridor çağrısı
ABD başkanlığına Türk gazeteci aday oldu
12 Ekim 2023 Perşembe 21:11:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 21:11:00

Türkiye'nin operasyonları ABD'yi harekete geçirdi: ''Ulusal acil durum'' uzatıldı

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı, Amerikan ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik 'alışılmadık ve olağanüstü' tehditle başa çıkmak için ilan edilen 'ulusal acil durum' halinin uzatılmasına karar verdi. Kararın gerekçesi olarak ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımlar gösterildi.

Beyaz Saray'dan paylaşılan bildiriye göre, Biden, Suriye'nin içindeki gelişmeler ve bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

Biden, "Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savunarak, Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun "ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Bu nedenle Biden, 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin bir yıl daha uzatılması kararı aldığını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD tarafından Suriye bağlamında "Ulusal Acil Durum" başlığıyla yayınlanmakta olan Başkanlık Kararnamesinin yinelenmesi hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ABD Başkanınca yinelenen bu Kararnamede mesnetsiz iddialara konu edilen Barış Pınarı Harekatı, esasen BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca icra edilmiş ve bölgede huzur ve istikrar ortamı sağlamıştır. PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin terörist faaliyetlerine darbe vurmuş ve bunları sınırlarımızdan uzaklaştırmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmuştur.

ABD'nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye'nin Suriye'ye istikrar kazandırıcı ve bu ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır. Bu çerçevede, ABD'nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli Ortak Açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz.

Etiketler : Suriye'de Amerikan Ulusal Güvenliği Ulusal Acil Durum Türkiye-Suriye İlişkisi
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Davette buluştular

Davette buluştular
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX