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03 Mart 2021 Çarşamba 19:26:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 19:26:00

Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs ile ilgili son veriler paylaşıldı. Yapılan açıklmaya göre Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Türkiye'de ilk vakası 3 Mart'ta görülen koronavirüs verileriyle ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1224 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

Etiketler : türkiye vaka sayısı güncel veriler korona son dakika sağlık bakanlığı bakan koca koronavirüs son durum
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