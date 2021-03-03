Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de ilk vakası 3 Mart'ta görülen koronavirüs verileriyle ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1224 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.