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28 Ekim 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 16:00:00

Türkiye'den komşuya net mesaj! Dünyaya ilan edildi: Adım adım birleşme

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyasını birleştirecek olan Zengezur kara koridorundan dönüş olmadığını tüm dünyaya ilan ettiği belirtilirken, Prof. Dr. Toğrul İsmail Türkiye ile Azerbaycan'ın birleşmesinin uzak olmadığı ifade etti. İsmail “Böylesine kritik bir dönemde yapılan ziyaret en başından beri sergilenen dik duruşun devamıdır. Erdoğan Horadiz'de Zengezur'dan dönüş olmadığını tüm dünyaya ilan etti. İran sınırında sıfır noktalara gitti ve Azerbaycan'ın arkasında biz varız mesajını en güçlü biçimde bir kez daha verdi” yorumunu yaptı.

Bir millet iki devlet söylemi, Türkiye ile Azerbaycan arasında atılan adımlarla ittifak devleti boyutuna evriliyor. Azerbaycanlı akademisyen Prof. Dr. Toğrul İsmail "Tüm kritik zamanlarda Bakü'nün yanında yer alan Türkiye ile Azerbaycan'ın birleşmesi uzak değil" dedi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fuzuli'ye inen uçağı ve ardından İran sınırındaki gövde gösterisini bir meydan okuma olarak tanımlayan Toğrul, iki ülkenin millî, dinî ve coğrafi müşterekleri ile siyasi, askerî, kültürel, ekonomik ilişkilerinin bu ziyaret ile yeni bir boyut kazandığını belirtti.

İRAN'A NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fuzuli'de başlayan ve Horadiz, Cebrail, Zengilan, Ağbent sınır hattındaki temaslarının ciddi mesajlar barındırdığına vurgu yapan Toğrul İsmail "Böylesine kritik bir dönemde yapılan ziyaret en başından beri sergilenen dik duruşun devamıdır. Erdoğan Horadiz'de Zengezur'dan dönüş olmadığını tüm dünyaya ilan etti. İran sınırında sıfır noktalara gitti ve Azerbaycan'ın arkasında biz varız mesajını en güçlü biçimde bir kez daha verdi" yorumunu yaptı.

ZENGEZUR TÜRK TOPRAĞIDIR

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmail'e göre Fuzuli'de başlayan ve oldukça stratejik hesaplarla planlanan ziyaret bundan böyle şartların Türkiye ve Azerbaycan belirleneceğinin de göstergesi.

Toğrul İsmail, Türk dünyasını birleştirecek kara koridoru olan Zengezur'un aslında Azerbaycan toprağı olduğunu ve 1920'de Sovyetler tarafından işgal edilip Ermenilere teslim edildiği bilgisini verdi. İsmail "Zengezur konusunda Türk-Rus ve Azerbaycan üçlüsü uzlaştı. İran'ın projeyi sabote gayretleri sonuçsuz kaldı" dedi.

Azerbaycan Araştırma Merkezi medya sorumlusu Aziz Alibeyli de son ziyareti tarihi değiştiren olaylar dizesinin başlangıcı ve Türk Birliğine açılan kapı olarak nitelendirdi.

Bu arada Karabağ'da yaşanan 44 günlük savaş sonrası çizilen yeni sınır, Moskova'da Paşinyan-Putin-Aliyev üçlüsünün yapacağı görüşmede resmîyet kazanacak.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paşinyan-Putin-Aliyev Moskova Karabağ
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