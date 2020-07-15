Türkiye'de yeni vaka sayısı 1000'in altında

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.

Son 24 saatte 1013 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye rastlanmadı. Yeni vaka verileri ciddiyetimizin arttığını gösteriyor" sözlerine yer verdi.