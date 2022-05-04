VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarıyla ilgili paylaşım!
Aliyev: Zengilan'daki Dost Agropark projesi örnek olacak
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kaza
FED faiz kararını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
Türkiye'de vaka ve vefat sayısı düşüyor
Ukrayna'da ölen sivillerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor
Başkan Erdoğan'dan şehit teğmenin ailesine başsağlığı mesajı
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu için sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan bayram mesaisi
DSÖ: 2 yeni alt varyant tespit edildi
İtalya ve Japonya, Ukrayna savaşında ateşkes için çalışıyor
Elazığ'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Yanık: 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi verdik
Ramazan Bayramı'nda alınan önlemler sonuç verdi!
Bakan Varank'tan tam not aldı
Kardeşler bir arada
Panik atak itirafı
Güzelliği Osmanlı'dan geliyor
Emniyetin ekran yüzünün 10 parmağında 10 marifet
400 teknik bilen Samsunlu ninja
Beyaz kaplana büyük ilgi
AB Komisyonu'ndan Rusya'ya yeni yaptırım teklifi
Yine algı operasyonu yapmaya kalktılar! Valilik anında cevabı verdi
04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:26:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:26:00

Türkiye'de vaka ve vefat sayısı düşüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 1132 yeni vaka tespit edildi, 7 kişi hayatını kaybetti, 1185 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 90 bin 301 test yapıldı, 1132 kişinin testi pozitif çıktı.

7 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 1185 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM AŞI SAYISI 147 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 505 bin 412 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : vaka sayısı türkiye koronavirüs
Bin kişilik koro

Bin kişilik koro
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Dizinin adı değişti

Dizinin adı değişti
özcan Deniz bu bayramda isyanlarda

özcan Deniz bu bayramda isyanlarda
Romantik paylaşım

Romantik paylaşım
Disiplinli yaşıyorum

Disiplinli yaşıyorum
Sosyal yardım ödülü

Sosyal yardım ödülü
Bayramda karavan tatili

Bayramda karavan tatili
‘Aziz'den ‘Dilruba'ya veda

‘Aziz'den ‘Dilruba'ya veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER