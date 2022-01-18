VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan yeni kararlar
Valilikler duyurdu! 24 ilde eğitime kar engeli
Türkiye'de vaka sayısı 70 bine yaklaştı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
Ekipler 2 metreyi bulan karda hastalanan bebeğe ulaştı
Valilik saat verdi: İstanbul'a kar geliyor
Yunanistan'ın EastMed hazımsızlığı: ABD Türkiye'yi tercih etti
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı: İşte alınan kararlar
"Türkiye olmadan hayırlı karar çıkmaz"
Türk SİHA'ları yasaklansın!
DEVA Partisi'nde istifa: Ali Babacan'a Sezen Aksu tepkisi
Avrupa ülkesi Türkiye ile anlaşmaya geliyor
Kabine yarın Külliye'de toplanıyor
Otomobil fiyatları güncellendi!
Teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı... Semra Güzel'e ait belgeler HDP'nin kapatma davası dosyasına ekle...
Sonunda bu da oldu! Köprüyü çaldılar!
Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: Siyaset sahnesinden silinecekler
Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı
Van Gölü Havzası'nda alarm
Dünyanın en iyileri arasında
Çalışana SGK desteği: 1876 lirayı bulacak
Tüketici lehine tarihi adım! Koruma zırhı geliyor
Çağlayan'da adliye önünde polise bıçaklı saldırı
18 Ocak 2022 Salı 21:06:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 21:06:00

Türkiye'de vaka sayısı 70 bine yaklaştı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi, 157 kişi hayatını kaybetti, 77 bin 612 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 418 bin 253 COVID-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı.

157 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 77 bin 612 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,30,ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,07 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 139 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 57 milyon 288 bin 97'si birinci doz, 52 milyon 182 bin 212'si ikinci doz, 23 milyon 739 bin 244'ü üçüncü doz olmak üzere 139 milyon 865 bin 637'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı vaka sayısı Türkiye
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Boşanma aşamasındalar

Boşanma aşamasındalar
Estetik iddialarına açıklık getirdi

Estetik iddialarına açıklık getirdi
Ülkemiz hikayeye çok elverişli

Ülkemiz hikayeye çok elverişli
Diziye virüs engeli

Diziye virüs engeli
3 bin kişiyi coşturdu

3 bin kişiyi coşturdu
Cipe binmekle insan olunmuyor

Cipe binmekle insan olunmuyor
Damla sessizliği

Damla sessizliği
Yurda döndü

Yurda döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER