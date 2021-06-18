Türkiye'de vaka sayısı 6 binin altında!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 575 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Kovid-19 salgınında dünya çapında vaka sayısı 178 milyonun üzerinde. Can kaybı 3 milyon 863 bini geçti. Aşılamada ise 2 milyar 520 milyon doz geride kaldı.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.