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02 Temmuz 2020 Perşembe 19:55:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 20:04:00

Türkiye'de koronavirüsü atlatan kişi sayısı 177 bine yaklaştı

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Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti. 1543 kişinin daha KOVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 176 bin 965'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 714 test yapıldı, 1186 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1543 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677'ye ulaşırken, vaka sayısı 202 bin 284, vefat sayısı da 5 bin 167 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1067, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 372 olarak kayıtlara geçti.

"TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN RİSK YANSITAN GÖRÜNTÜLER ARTIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, " Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı." ifadelerini kullandı.

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