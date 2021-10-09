VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzlanda Moderna aşısının kullanımını durdurdu
Başkan Erdoğan: Amacımız yüz yüze eğitimi devam ettirmek
Türkiye'de bugün 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Vaka haritası açıklandı: Zonguldak zirvede
Başkan Erdoğan: Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor
Anadolu Üniversitesinde 'İkinci Üniversite' kayıt tarihleri uzatıldı
"Sabit ek ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor"
Kuraklık stresi altındaki Türkiye yer altı barajlarını artırıyor
Irak halkı yarın sandık başına gidecek
Arakanlı mültecilere yardım konusunda anlaşmaya varıldı
"Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması değerli bir adım"
"Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz"
"Doğal gaz piyasalarında 'geçici bir dengesizlik' yaşanıyor"
"Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin"
Google'dan YouTuberlar'a kötü haber
Ala Tokel'den 'Kalbim boş' açıklaması
Boğaç Aksoy'un tedavisi devam ediyor! Korkmadan savaşmaya devam
Yalı Çapkını muamması
Şampiyon atlar bu çiftlikte yetişiyor
Tarih aşkına 1 milyonluk arazisini bağışladı
Yeşil sahaların Sultanları
Hayali taş bebek müzesi
Milli okçu Mete Gazoz'a taziye telefonu
09 Ekim 2021 Cumartesi 19:33:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 19:33:00

Türkiye'de bugün 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 217 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,75 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 589 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin. Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay. Kovidsiz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız şu tablo çok değişir."

Etiketler : türkiye sağlık koronavirüs vaka sayıları Fahrettin Koca sosyal medya
Korunma talebine ret

Korunma talebine ret
Güzelliğin de modası var

Güzelliğin de modası var
Kendimi 19 yaşında hissediyorum

Kendimi 19 yaşında hissediyorum
Rockstar Efe geliyor

Rockstar Efe geliyor
Ehliyetine iki yıl el konuldu

Ehliyetine iki yıl el konuldu
Prömiyere yoğun ilgi

Prömiyere yoğun ilgi
Teklif geldi ama kabul etmedim

Teklif geldi ama kabul etmedim
‘Alparslan' merakı

‘Alparslan' merakı
Gündüz kuşağı sinema perdesinde

Gündüz kuşağı sinema perdesinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER