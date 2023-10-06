Türkiye'de 50. yıl kutlaması
Dünya rock müziğinin efsanevi grubu AC/DC, kuruluşunun 50. yılını dünya turnesiyle kutluyor.
Dünya rock müziğinin efsanevi grubu AC/DC, kuruluşunun 50. yılını dünya turnesiyle kutluyor. Grubun kurucusu ve solisti olan Dave Evans, turne kapsamında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Ünlü rock grubu 20 Ekim'de Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde çıkacak. Konserin biletleri 6 Ekim'den itibaren www.biletix.com'dan satın alınabilecek.
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