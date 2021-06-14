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14 Haziran 2021 Pazartesi 20:13:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 20:14:00

Türkiye'de 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Son 24 saatte 5 bin 626 vaka, 428 yeni hasta tespit edildi. 74 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu yayımlandı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

781 BİN 351 KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 727 bin 627, ikinci doz aşı 13 milyon 765 bin 881 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 34 milyon 493 bin 508 olarak gerçekleşti.

KOVID-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 781 bin 351 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 663 bin 821, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 248 bin 63 olmak üzere toplam 5 milyon 911 bin 884, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 763 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 155 bin 814 olmak üzere toplam 2 milyon 919 bin 83, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 407 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 944 bin 439 olmak üzere toplam 2 milyon 351 bin 982 doz olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı vaka sayısı türkiye
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