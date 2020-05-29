Türkiye'de Kovid-19'u atlatan hasta sayısı 126 bine yaklaştı

Türkiye'de 24 saatte 1141 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 162 bin 120, can kaybı 4 bin 489 oldu. Son 24 saatte 1594 kişinin daha iyileşmesiyle, tedavisi tamamlananların sayısı 125 bin 963'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de bugün 1141 yeni vaka tespit edildi, 28 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs tarihine ait Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımdaki verile göre Türkiye'de bugün 1141 yeni vaka tespit edildi, 28 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün 1594 kişi iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 125.963 oldu.

"TEST SAYISI ARTTI, YENİ VAKA SAYISI AZALDI"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." dedi.

"YENİ VAKA SAYISI ÖNGÖRÜLEBİLİR SEVİYEDE"

Bakan Koca, dün vakaları açıkladığı paylaşımında, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." ifadelerini kullanmıştı.