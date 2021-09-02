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02 Eylül 2021 Perşembe 22:04:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 22:04:00

Türkiye'de 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs verilene ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 2 Eylül 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 047 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Etiketler : vaka sayısı türkiye koronavirüs Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Tablosu
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