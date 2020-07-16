Dosta güven düşmana korku! Türk F-16'ları sınırda uçtu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim had safhada. Ermenistan'ın sınır hattını ihlal etme girişimleri devam ederken Azerbaycan da bu saldırıları püskürtmeye sürdürüyor.

TÜRK F-16'LARDAN DESTEK

Başkan Erdoğan'ın, "Türkiye Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir." açıklamasının ardından, Azerbaycan'ın İctimai TV (İTV) kanalında Türk F-16 savaş uçakları Bakü'ye destek için Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdiği haberleri yer aldı.

SİHA'LAR SINIR HATTINI GÖZLÜYOR

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında yaşanan gerilimlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bayraktar SİHA'lar sınır hattını gözlüyor.

12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.