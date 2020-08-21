Türkiye ile DSÖ arasında anlaşma Resmi Gazete'de! İstanbul'da Acil Durum Ofisi açılacak

Türkiye ile DSÖ anlaştı: İstanbul'da Acil Durum Ofisi açılacak
Kaynak: AA
Türkiye ile Dünya Sağlık Örgütü arasındaki İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul'da kurulmasına ilişkin mali anlaşma onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı. DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi ile bölge ve küresel düzeydeki insani ve sağlık acil durumlarına yönelik önleme, hazırlıklılık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme konularında DSÖ'nün üye ülkelere yardım kapasitesi güçlendirilecek.
İstanbul'da kurulacak DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi ile bölge ve küresel düzeydeki insani ve sağlık acil durumlarına yönelik önleme, hazırlıklılık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme konularında DSÖ'nün üye ülkelere yardım kapasitesi güçlendirilecek.
9 TEMMUZ'DA İMZALANDI
Ankara'da 9 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Mali Anlaşma"nın onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, söz konusu anlaşmanın uygulanmasına ilişkin mali koşulların düzenlenmesi amaçlanıyor.
YARDIM KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK
İstanbul'da kurulacak DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi ile bölge ve küresel düzeydeki insani ve sağlık acil durumlarına yönelik önleme, hazırlıklılık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme konularında DSÖ'nün üye ülkelere yardım kapasitesi güçlendirilecek.
İstanbul Ofisinin, DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin Sağlık Acil Durumları ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünün operasyonel bir birimi olarak faaliyette bulunması, insani ve sağlık acil durumlarından etkilenen üye ülkelere destek sağlamak üzere afetlere yanıt aşamasında devreye girerek ilave bir uzman ve müdahale kapasitesi oluşturulacak.
AA
- Yunanistan'ın Türkiye ile bir savaşı göze alması tam bir aptallık ve felaketti olur! Ne karayı ne de adaları savunabilirler
- Türkiye ile DSÖ arasında anlaşma Resmi Gazete'de! İstanbul'da Acil Durum Ofisi açılacak
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den gençlere uyarı: Kurallara uymuyorlar, pozitif oluyorlar
- Tarihi gün geldi çattı... 'Müjde' bugün Başkan Erdoğan tarafından saat 15'te açıklanacak
- Türkiye ile görüşme sonrası kritik hamle: ABD'nin yüzen üssü Doğu Akdeniz'de
- MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne atama yapıldı