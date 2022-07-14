Sağlık çalışanlarının güvenliği için yeni tedbir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde alınan yeni önlemleri açıkladı. Bilindiği üzere uzun süredir gündemde konuşulan sağlık çalışanlarına şiddet olayları son dönemlerde ciddi boyuta ulaşırken, gerekli önlemler sağlanmaya başladı.

Koronavirüs döneminde sağlık çalışanlarının sırtına binen yük, hastaların tahammülsüzlüğü nedeniyle hiçe sayılmıştı. Geçtiğimiz günlerde görevi başındaki doktorun katledilmesi bardağı taşıran son damla olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerdeki güvenliğin artırılacağını açıkladı.



Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hastane giriş kapılarından başlanarak uygulanacak sıkı güvenlik tedbirlerinin tüm Türkiye'de kullanılacağını belirtti.



"Kapı Güvenlik Sistemi"

Bakan Koca, o paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak."