Türkiye aşı kuyruğunda

Türkiye'de aşılama takvimi hız kazandı. 40 yaşın ardından SGK kapsamında çalışan tüm vatandaşlara aşı tanımlaması yapıldı, Türkiye aşıya koştu. 81 kentten uzun aşı kuyruklarının oluştuğu fotoğraflar servis edildi. Talep yoğun olunca MHRS sisteminde sıkıntı yaşandı. Bunun üzerine randevusuz aşı yapılmaya başlanınca hastanelerdeki yoğunluk daha da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğle saatlerinde "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı" dedi.

NÜFUSUN %36'SI AŞILANDI

Akşam2ın haberine göre, Bakan Koca, önceki gün 14 Haziran saat 23.28 itibarıyla toplam 842 bin 494 doz yapıldığını duyurdu. Dün toplam rakam 24.00 itibarıyla 35.862.922'ye ulaştı, 24 saatte yapılan doz miktarı 1 milyon 241 bin 311'e ulaşarak bir ilk yaşandı. Böylece nüfusun yüzde 36'sı aşılandı. Uzmanlar sistemin bu şekilde devam etmesi durumunda aylık 27 milyon dozla ağustos sonuna kadar tüm ülkenin aşılanabileceğini belirtti. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer aldı

İstanbul'daki tüm hastanelerde yoğunluk yaşandı. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi de o noktalardan biriydi

Kayseri'deki yoğunluk hastane dışına taştı

Aşı sırası gelenler Bodrum Devlet Hastanesi'nde sabaha kadar bekledi.

AŞILAMADA SON DURUM

NÜFUS: 83 milyon

18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS: 23 milyon

1. DOZ AŞI: 21.930.832 (nüfusun%36'sı)

2. DOZ AŞI: 13.932.90 (nüfusun%23'ü)

1. VE 2. DOZ TOPLAMI: 35.862.922 (nüfusun %59'u)

OSB'LERE YERİNDE AŞI DEVRİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek" dedi.

KOCA: GÜNÜN KAHRAMANI HATİCE KARDEŞİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" paylaşımında bulundu.

EYLÜL BAŞI NORMAL HAYATA DÖNEBİLİRİZ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, eylül başında toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceğini söyledi. İlhan, "Dışarıda fiziksel mesafeye dikkat ederek, belki çok rahat yerlerde maske de kullanmayarak, aşımızı da olduğumuz takdirde güz dönemi başında daha normale döneceğimizi söylemek mümkün" dedi. Prof. Dr. İlhan, birinci doz aşısını olan 20 milyon kişinin bulunduğunu söyleyerek, "Hızlı bir şekilde 50 milyonun üzerinde vatandaşımız aşılandığında iyi bir noktaya doğru yol alacağımızı söylemek mümkün" diye konuştu.