Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde son 4 takım belli oldu

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30 Nisan 2021 Cuma 14:03:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 14:03:00

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda yarı finalistler belli oldu

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Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde, şampiyonluk mücadelesine devam edecek son 4 takım belli oldu. Beşiktaş A.Ş., Fatih Vatan Spor, Fomget Gençlik Spor ve ALG Spor, çeyrek final maçlarında rakiplerini yenerek adlarını yarı finale yazdırdı. Antalya'da tek maç üzerinden gerçekleşecek yarı final karşılaşmaları 2 Mayıs tarihinde oynanacak. Mücadeleler TV+ ve D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda yarı finalistler belli oldu. Pandemi nedeniyle Türkiye'de ilk defa tek devreli eliminasyon sistemine göre oynanan lig maçlarının ardından Beşiktaş A.Ş., Fatih Vatan Spor, Adana İdmanyurduspor, Ataşehir Belediyespor, ALG Spor, Fomget Gençlik ve Spor, Konak Belediye Spor ve Kayseri Gençler Birliği çeyrek finalde karşı karşıya gelmişti. Antalya'da tek maç üzerinden oynanan son 8 mücadeleleri sonunda Beşiktaş A.Ş., Fatih Vatan Spor, Fomget Gençlik Spor ve ALG Spor yarı finale yükseldi.

Tüm karşılaşmaların Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynandığı ligde eleme usulüne göre gerçekleştirilecek yarı final maçları 2 Mayıs tarihinde oynanacak, TV+ 73. Kanal ve D-Smart 82. kanalda naklen yayınlanacak.

İşte Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu yarı final eşleşmeleri:

2 MAYIS

16.00 Fatih Vatan Spor – Fomget Gençlik Spor

20.00 ALG Spor – Beşiktaş A.Ş

Etiketler : Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu yarı final Fomget Gençlik Spor Fatih Vatan Spor
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