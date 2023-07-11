"Tüp buzağıyla" nesil garantide

Hayvanlarda denenen tüp bebek yöntemi 'Zavot' sığırının neslini korumak için de uygulandı. Kafkas Üniversitesi'ndeki bilim insanları, süt verimiyle dikkati çeken Zavot sığırlarının embriyolarıyla sağlıklı iki buzağı dünyaya gelmesini sağladı.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA UYGULANDI

KARS'ta Kafkas Üniversitesi'nden bilim insanları, yüksek süt verimi ile üreticilerin dikkatini çeken ancak kaybolmaya yüz tutan "Zavot sığırı"nın embriyolarını, Türkiye'de ilk defa uygulanan başarılı yöntemle üreterek yüzyıllar boyunca koruma altına alınmalarını sağladı. Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Cihan Kaçar, Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ve Prof. Dr. Savaş Yıldız, halk arasında tüp bebek olarak bilinen biyoteknolojik yöntemi Zavot ırkında uyguladı.

KÖY KÖY GEZEREK SIĞIRI ARADILAR

Başarılı çalışmalarla, 100 embriyo ile 3 binin üzerinde sperma elde edilirken, bu yöntemle sağlıklı ilk iki Zavot buzağısı dünyaya geldi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Profesörü Cihan Kaçar, "Kars'ın köylerinde tamamen bittiğinden belki 100 köyü dolaştığımız Ardahan'ın bir köyünde Zavot sığırını bulduk. İnek ve boğa olmak üzere Zavot ırkı sığırları üniversiteye getirdik. Halk arasında tüp bebek denilen yöntemi bu ırkın korunması için kullandık" dedi.

KORUMA ALTINA ALINMIŞ OLDU



"Zavot" teriminin süt fabrikası anlamına geldiğini, bu hayvanların etinden ziyade sütçü ırk olarak değerlendirildiğini anlatan Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu "Embriyolarımızı azot tankında tutuyoruz. 300 sene sonra bile taşıyıcı anneye transfer edilebilecek" dedi.