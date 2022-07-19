Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı

Trakya'da ayçiçeği ekili yaklaşık 4 milyon dekarlık alanda tırtıl popülasyonu, yoğun olarak Edirne'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Enez, Kırklareli'nin merkez ilçe, Lüleburgaz, Babaeski, Tekirdağ'ın ise Süleymanpaşa, Muratlı, Malkara, Hayrabolu ilçelerinde görüldü.

Tırtılla havadan mücadeleye geçen hafta başlandı. Çayır tırtılı görülen ekili tarlaların tamamına yakını, kara ekipmanları ve dron hava sistemleriyle ilaçlandı. Kalan bazı alanlarda ise hava aracının kalkmasını engelleyen rüzgarın dinmesi bekleniyor.

"Yüzde 90 kontrol altına alındı"

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, kentin güney ilçelerinde çayır tırtılının yoğun görüldüğünü söyledi.

Zararlının görülmeye başladığı ilk andan itibaren üreticilerin uyarıldığını ve mücadeleye başlandığını anlatan Bayazıt, yaklaşık 100 bin dekarlık ayçiçeği arazisinde ilaçlama yapıldığını ifade etti.

İl genelindeki yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar ayçiçeği ekim alanının yüzde 8-9'unda zararlının görüldüğünü bildiren Bayazıt, şöyle konuştu:

"Az ve orta derecede olmak üzere yaklaşık 110-120 bin dekarlık alanda çayır tırtılı görüldü. Müdürlüklerimizin teknik elemanlarının yönlendirmesi ve çiftçilerimizin yoğun gayretleriyle yürüttüğümüz mücadele çalışmaları sonuç verdi. İlaçlanması aciliyet arz eden, tırtılın yoğun olduğu alanlar, yer aletleri ve dron kullanılarak yapılan mücadeleler neticesinde yüzde 90 kontrol altına alındı, sadece lokal alanlarda mücadele devam ediyor. Yaklaşık 100 bin dekarlık alanda ilaçlama yapıldı."

"Tekirdağ'da 70 bin dekarda görüldü"

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, çayır tırtılının görüldüğü ilk andan itibaren etkin mücadele yürüttüklerini belirtti.

Tekirdağ'da ayçiçeği ekili 1 milyon 600 bin dekar alanın 70 bin dekarında çayır tırtılı tespit edildiğini aktaran Öcal, çayır tırtılı kaynaklı önemli bir rekolte kaybı beklenmediğini vurguladı.

Öcal, ilaçlama çalışması yapılan 55 bin dekar alanda durumun kontrol altına alındığını belirterek, "Çiftçilerimizle birlikte yer aletleri ve insansız hava araçlarıyla ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Böylelikle ürün kaybı yaşanmasının önüne geçiyoruz. Çevre ve insan sağlığını hassasiyetle koruyacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Tekirdağlı çiftçi Halil Gündüz ise yıllardır üretici olduğunu ancak bu denli bir tırtıl istilası görmediğini söyledi.

Tırtılların tarlayı sardığını görünce yetkililere haber verdiklerini anlatan Gündüz, "Sağ olsun yetkililer geldi, hemen dronlarla ilaçlama yapıldı. İlk çıktığında traktörlerimizin önleri dahi tırtıl içinde kalmıştı. Böyle bir istila ilk defa gördük. Daha önceleri oluyordu ama çok az, tek tük. Yapılan ilaçlamayla tırtılların önüne geçildi, ilaçlanan yerlerde etkisini gördük. Ama çiftçiler olarak yine tarlalarımızı kontrol etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi İbrahim Gültaş da ilaçlama sonrası tırtıl sorununun ortadan kalktığını belirtti.

"Kırklareli'nde 75 bin dekar alan ilaçlandı"

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte 900 bin dekar ayçiçeği üretim alanı bulunduğunu ifade etti.

Çayır tırtılının görüldüğü ilk günden itibaren saha çalışmalarına başladıklarını dile getiren Aksoy, tüm ayçiçeği alanlarında incelemeler yapıldığını bildirdi.

Zararlının tespit edildiği yerlerde ilaçlamaya başladıklarını kaydeden Aksoy, "Dronla ilaçlama iznini çıkardık. Bütün ilaçlama makineleriyle, topyekun mücadeleyle zararı baskı altına aldık ve durdurduk. Şu anda zarar çok az miktarda. Tespit ettiğimiz yerlerde ilaçlamalara devam edeceğiz. Bu popülasyonu da bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu zararlıların ayçiçeğinin tanesine bir zararı yok. Ama alttaki yaprakları yediği için bitki fotosentez yapamıyor ve taneyi besleyemiyor, dolayısıyla verim kaybına sebep oluyordu. Ancak biz çok hızlı davrandığımız için bütün Trakya'da şu anda büyük bir problem görülmüyor, inşallah da bitirdik gibi görülüyor.

Biz 75 bin dekar alanı ilaçladık. Şu anda 5 bin dekar alanımız var zararlının görüldüğü, onu da bugün ilaçlamaya başladık. İnşallah yarın itibarıyla bütün ilaçlamayı bitirmiş olacağız. Yeni yerlerde çıkarsa tekrar ilaçlamaya devam edeceğiz. Hızlı yayıldığı için kelebek 25 kilometre kadar gidebiliyor."