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TPAO'nun 3 sahası için kamulaştırma kararı... Resmi Gazete'de yayımlandı
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04 Ocak 2024 Perşembe 09:42:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 09:42:00

TPAO'nun 3 sahası için kamulaştırma kararı... Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

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TPAO'nun Diyarbakır'daki 3 sahası için kamulaştırma kararı alındı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'daki 3 sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır'daki 3 sahada kuyuların lokasyon sahaları, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, ikisi TPAO'ya ait, biri TPAO ile N.V. Turkse Perenco şirketinin müştereken sahip olduğu sahalar kamulaştırılacak.



Etiketler : tpao diyarbakır kamulaştırma
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