  • BIST
    1129.1
  • Dolar
    6,9442
  • Euro
    8,2249
  • Altın
    441,2970
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye'de görevli Mehmetçik Kurban Bayramı'nı elleri tetikte kutladı
Almanya FETÖ'ye para yağdırıyor
Çeşme'de kurallara uymayan mekanlara ceza
Çin'de Hagupit tayfunu nedeniyle 380 binden fazla kişi tahliye edildi
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının üzerinden bir yıl geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 861 bini geçti
Bakan Varank: Üretim cephesinde beklentiler olumlu
Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı! İhracatta yüzde 11.5'lik artış
Tosuncuk'un eli Çin'e kadar uzanmış! Para trafiği ortaya çıktı
Bakan Varank: Yurt dışına bağımlılığımız tamamen ortadan kalktı
Bakan Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası
Futbolda transfer dönemi başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde terör örgütü protestosu
Pakistan Başbakanı Han: En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Medipol Başakşehir çeyrek final için Kopenhag karşısında
AK Parti Hatay Milletvekili taburcu edildi
Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Cezayir basını yazdı: Türkiye firari 'başyaveri' iade etti
Arızalanan yolcu gemisi güvenlik güçlerince limana yanaştırıldı
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
Brent petrolün varili 43,76 dolar
04 Ağustos 2020 Salı 11:09:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 11:27:00

Tosuncuk'un eli Çin'e kadar uzanmış! Para trafiği ortaya çıktı

ABONE OL

Yüksek kâr vaadiyle on binlerce kişiden yaklaşık 1 milyar lira çarpıp yurtdışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın, Metamfetamin' üretmek için şirketin 200 milyon liralık sermayesiyle Çin'den ‘Actifet' ve ‘Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirttiği ortaya çıktı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu 'Çiftlik Bank' adlı saadet zinciriyle 132 bin 222 kişiyi dolandırmış, topladığı 1 milyar 139 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Çiftlik bank adı altında kurulan bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı ortaya çıkartmıştı.

Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atanıp, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulmuştu. Çiftlik Bank vurgununda kuruluşun bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladığında ise şoke edici gerçekler ortaya çıkmıştı.

İŞTE O İFADE!

Yurdakul, etkin pişmanlığında Tosuncuk'un paralarla uyuşturucu ticareti yaptığını, husumetli olduğu bir şahsı öldürmek için suikast planı hazırladığını anlattı. İşte o ifade, 'Mehmet Aydın biz yurtdışında iken uyuşturucu kullandığı zamanlarda her şey sürekli konuşup anlatıyordu.

Bursa'da ihtilaf yaşadığı Bekir K. isimli şahsa suikast girişiminde bulunmak istedi. Bunun için sağ kolu Suat Emir aracılığıyla paralar gönderdi ancak herhangi bir olay meydana gelmedi. Yine Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip G. isimli biri daha vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu.

Mehmet de uyuşturucu kullanırdı. Çok para kazanacağım düşüncesiyle Necip'e 200 milyondan fazla sermaye verdi. Çin'den 'Actifet' ve 'Cirius' isimli kimyasal maddelerden getirdiler. Amaçları 'Metamfetamin' üretmekti. İmalat başladıktan bir süre sonra imalathane polis tarafından basıldı Necibin kayınpederi yakalandı, Necip de yurtdışına kaçtı.'

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Kırmızı bültenle aranan Tosun, halen yakalanamadı. Arjantin'e kaçtıktan sonra Türkiye'ye dönen Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ile birlikte tüm sanıklar 4 Temmuz 2019 günü görülen duruşmada tahliye edilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER