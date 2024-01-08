Togg'un sedan modelinden yeni görüntü... "Tanışmaya hazır mısınız?"
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen otomobili Togg'un sedan modeline ilişkin yeni görüntü yayınlandı.
Yerli otomobil Togg'un sedan modeline ilişkin yeni görüntü yayınlandı.
Togg tarafından paylaşılan görüntü "Tanışmaya hazır mısınız? CES2024 için geri sayım başladı." notu ile yayınlandı.
Tanışmaya hazır mısınız? #CES2024 için geri sayım başladı. #ReDefineMobility#Togg pic.twitter.com/gxIVrJpqt1— Togg (@Togg2022) January 8, 2024
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