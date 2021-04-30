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30 Nisan 2021 Cuma 17:52:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 17:52:00

"Timsahlar" Mavi Vatan'da dosta güven düşmana korku salıyor

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem karada hem de denizde harekat icra edebilen gücü amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere milli gemilerdeki eğitimlerle hazırlanıyor.

"Timsah" olarak adlandırılan seçkin birlik, "Mavi Vatan" ve uluslararası sularda önemli görevler üstleniyor. Amfibi deniz piyadeleri, her türlü koşulda başarıya ulaşacak şekilde yetiştiriliyor.

Eğitimlerde fiziki ve askeri yeteneklerle donatılan amfibi deniz piyadeleri, kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor.

NEFES KESEN EĞİTİMLER

Anadolu Ajansı ekibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda amfibi timlerinin denizdeki eğitimlerini görüntüledi.

Amfibi deniz piyadeleri, su üzerindeki eğitimlerde bottan hareket halindeki gemiye çıkarak gemiyi ele geçirme, helikopterden halatla gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme, denizde küçük gemiden büyük gemiye geçiş yapma gibi görevleri kusursuzca tamamlıyor.

"Timsah" timi, hedef gemiye botlarla çıkış harekatı sırasında kendilerine ateş açılması durumunda destek silahları ve makineli tüfeklerle düşmanı baskı altına alabiliyor.

Timlere bot üzerinde roketatarla düşman gemisine atış eğitimi de veriliyor. Hareketli bot üzerinden yapılan bu atış, dünyadaki en zor atış tekniklerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Amfibi hücum timleri, düşman sahil hattına sessizce girebilme, orada keşif ve gözlem yapma ve hedefleri yok etme yeteneğine de sahip olacak şekilde yetiştiriliyor.

EĞİTİMLERDE MİLLİ GEMİ DESTEĞİ

Toprak üzerinde olduğu gibi derin sularda da rahatça harekat gerçekleştirebilen amfibilerin denizdeki eğitimlerine Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar ve ikizi TCG Bayraktar da katılıyor.

Yerli ve milli amfibi gemileri, 138,75 metrelik boyları ve 19,60 metrelik enleriyle, amfibi deniz piyadelerinin çeşitli senaryolardaki eğitimlerine platform oluyor.

"Timsahlar", bu gemilerdeki eğitimlerde senaryo gereği teröristler tarafından kaçırılan gemiye çıkma harekatını gerçekleştiriyor.

Hedefe botlarla tam teçhizatlı ilerleyen amfibi timi, risk faktörlerini değerlendirerek geminin bordasından aşağı bırakılan şeytan çarmıhı basamağı ile güverteye çıkıyor. Kendilerine emniyetli bölge ve toplanma noktası belirleyen timler, ardından gemide ilerleme tekniklerini kullanarak köprü üstüne gidip makine dairesini ve personelini kontrol altına alıyor.

Hava yoluyla gerçekleşen harekatta ise helikopterden aşağı bırakılan halattan serbest kayış ve dağ ipinden kontrollü kayış tekniklerini kullanarak geminin güvertesine inen askerler, güvertede kendilerine emniyetli bölge ve toplanma noktası belirledikten sonra geminin makine dairesini ve personelini kontrol altına alıyor.

Harekat kapsamında hedef geminin iç bölme kompartımanları ve dış açık alanı aranıyor. Gemidekilerin kontrol altına alınmasının ardından faaliyet tamamlanıyor.

Başka bir faaliyette ise amfibi hücuma yönelik hazırlıklar yapılıyor. Şeytan çarmıhı basamağı ile küçük gemiden büyük gemiye teçhizatlı geçiş yapılıyor.

Çıkarma harekatında da tank çıkarma gemileriyle düşman kıyısına yaklaşan amfibiler, kapakların açılmasıyla hücuma geçiyor. Deniz piyadeleri, daha sonra düşman hattında sürünerek kısa süreli ayakta kalarak ilerliyor ve hedefleri yok ediyor.

"MAVİ VATAN VE ÖTESİNDE HER GÖREV İÇİN HAZIR"

TCG Sancaktar 2. Komutanı, geminin amfibi harekatı icra edebilen en büyük çıkarma gemilerinden olduğunu belirtti.

TCG Sancaktar'ın yerli komuta kontrol sistemleri, gelişmiş sensör ve silahları, süratli çıkarma araçları ve helikopterlerle modern amfibi harekatın tüm gereklerini yerine getirebilecek kabiliyette olduğunu kaydeden Komutan, "Bu özelikleriyle bünyesindeki amfibi deniz piyade unsurlarını istenilen yere intikal ettirebilecek stratejik güç aktarım imkanı kazanılmıştır. TCG Sancaktar, Mavi Vatan ve ötesinde verilecek her türlü görev için daima hazır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : mavi vatan timsahlar eğitim
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