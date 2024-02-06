Terör propagandasına geçit yok! Diyarbakır'da 6 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile MİT Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Dicle ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla M.K, Y.E, M.T, M.Ö, Y.Y. ve K.B. yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 3 sim kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 şarjör ve 518 fişek ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.