Başkan Erdoğan, Kalın ve Bakan Tunç'u kabul etti

Ankara'da kritik toplantı: Başkan Erdoğan, Kalın ve Bakan Tunç'u kabul etti

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yürütülen soruşturmanın ele alındığı ifade edildi.