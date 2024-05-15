Ankara'da kritik toplantı: Başkan Erdoğan, Kalın ve Bakan Tunç'u kabul etti
Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yürütülen soruşturmanın ele alındığı ifade edildi.
#YENİHABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. pic.twitter.com/GpIKT5dCSk— 24 TV (@yirmidorttv) May 14, 2024
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