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15 Mayıs 2024 Çarşamba 00:36:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 00:36:00

Ankara'da kritik toplantı: Başkan Erdoğan, Kalın ve Bakan Tunç'u kabul etti

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Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yürütülen soruşturmanın ele alındığı ifade edildi.

Etiketler : Erdoğan MİT Başkanı Adalet Bakanı
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