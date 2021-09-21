21 Eylül 2021 Salı 12:52:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 12:52:00
Terör örgütü PKK'nın bombacısı yakalandı!
Kaynak: DHA
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Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir terör operasyonu gerçekleştirildi. Vatandaşın ihbarı üzerine PKK'nın bombacısı yakalandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda bombalı saldırı hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı.
Teröristin, Yunanistan'da 3 yıl bomba ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı.
Evine yapılan baskında silah ve mühimmat ele geçirildi.