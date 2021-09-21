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21 Eylül 2021 Salı 12:52:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 12:52:00

Terör örgütü PKK'nın bombacısı yakalandı!

Kaynak: DHA

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Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir terör operasyonu gerçekleştirildi. Vatandaşın ihbarı üzerine PKK'nın bombacısı yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda bombalı saldırı hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı.

Teröristin, Yunanistan'da 3 yıl bomba ve suikast eğitimi aldığı ortaya çıktı.

Evine yapılan baskında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Etiketler : Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü PKK TERÖRİST
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