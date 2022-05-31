Terör örgütü panikte! Batı'yı DEAŞ'la tehdit ettiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'deki yeni sınır ötesi operasyonu için Milli Savunma Bakanlığı'ndan da "hazırız" mesajı geldi.

KEŞİF UÇAKLARI 7/24 HAVADA

Muhtemel hedefler, Tel Rıfat ve Barış Pınarı harekatında 30 km derinliğin tamamlanamadığı bölgeler Mümbiç ve Kobani olarak da bilinen Ayn El Arab önemli noktalar.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keşif uçaklarının 7/24 havada olduğu bilgisi geliyor.

Helikopterler ve İHA'lar bölgede keşif faaliyeti yürütüyor.

Kritik bölgelerden kayı altına alınan görüntüler harekat merkezine aktarılarak en ince ayrıntısına kadar inceleniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PANİKTE

Bu hareketlilik terör örgütü PKK'yı da paniğe sevk etti. Örgütün sözde sözcülüğünü üstlenen terörist elebaşı Nuri Ahmet, PKK'nın haber ajansına konuştu.

Rusya ve ABD'den net bir görüş alamadıklarını ifade eden terörist Ahmet, uluslararası topluma "dur deyin" çağrısı yaptı. Hatta Batı'yı DEAŞ'la tehdit etti. Terör örgütü DEAŞ'ın yeniden güçlendiğini iddia etti.

ABD-RUSYA'DAN GARANTİ ARIYORLAR

Benzer bir açıklamada YPG'nin sözde yöneticisi İlham Ahmed'ten geldi. Al Monitor'e açıklama yapan terörist Ahmed, henüz ABD ve Rusya'dan güvenlik garantisi alamadıklarını iddia etti.

O da Başkan Erdoğan'ın telaffuz ettiği 30 km derinlikte DEAŞ'lıların tutulduğu cezaevlerinden bahsetti.

TEL RIFAT'TA DEVASA TÜNELLER

Öte yandan terör örgütünün Tel Rıfat'ta inşa ettiği devasa tüneller de basına yansıdı.

4-5 noktadan girilebilen tünellerin yeraltından birbirleriyle bağlandığı iddia ediliyor.

Tüneller bir insanın yanı sıra ağır zırhlı araçlarında geçeceği şekilde inşa edilmiş