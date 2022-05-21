VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST Azerbaycan için Heyecan Dorukta, Son 5 Gün!
Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı
ABD'den Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım
"Rusya, Moldova'ya güvenlik tehdidi oluşturuyor"
12 terörist daha etkisiz hale getirildi
Meşhur fotoğraf NFT'ye dönüştürüldü
İsveç Başbakanından 'YPG/PKK'yla ilişkileri geliştirme anlaşması'
Rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
Rusya, Finlandiya'ya gazı kesti
İsrail ordusu dur durak bilmiyor
Güngören'de İBB'ye protesto
Erzincan'da çiğdem ve nergis şöleni
Kaş'ta caz festivali
90'ları dinleyen kesim var
Tanık olarak dinlendi
Küllerinden doğacak
Çocuklar için söylediler
Yıllar sonra Harika paylaşım
Spor salonundan çıkmıyor
İl il gezecek
Motive eden ödül
Bodrum'u coşturdu
Orta Asya'da çekilecek
Z kuşağını çok kızdıracak
21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:39:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:39:00

TEKNOFEST Azerbaycan için Heyecan Dorukta, Son 5 Gün!

ABONE OL

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall ve Denizkenarı Millî Parkta düzenlenecek olan TEKNOFEST coşkusu için son 5 güne girilirken, hazırlıklar da büyük bir heyecan ve özveriyle devam ediyor. TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Bakü'de 4 Gün Boyunca Dopdolu Geçecek Bir TEKNOFEST

Azerbaycan'da 4 gün boyunca yine unutulmaz bir festivale imza atacak olan TEKNOFEST, 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall'de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki muhteşem gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan'dan festivale katılacak olan devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle dopdolu özel sergi alanları, nefes kesici şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle unutulmaz bir şölene hazırlanıyor.

Dört gün boyunca ziyaretçiler hepsi birbirinden dikkat çekici etkinliklere sahne olacak. Su yüzeyinde gerçekleşecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, ziyaretçilerin havada uçuş deneyimi yaşayabileceği hava tüneli, Bakü Meydanı'nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleşecek konserler TEKNOFEST Azerbaycan'a damga vuracak.

52 Bölge Azerbaycan'dan 40 Bölge Türkiye'den Katılım ile TEKNOFEST Azerbaycan...

Duyuruların başlaması ile birlikte büyük ilgi gören TEKNOFEST Azerbaycan'a şimdiden online 17.000 kayıt yapıldı. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen yarışmalara toplam 1.000 takım olmak üzere 5.000 yarışmacı başvurdu. Başvuruda bulunan 1000 takımdan 250'den fazlası finale kaldı. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında Bakü Crystal Hall'de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü'ye ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Pakistan, Mısır, Arjantin, Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeden katılım oldu.

İki Devlet Tek Millet ve TEKNOFEST...

76 paydaş kurumun destekleriyle 26 Mayıs Perşembe günü açılış töreni gerçekleşecek olan TEKOFEST Azerbaycan 28 Mayıs Cumartesi günü de iki devletin Cumhurbaşkanını TEKNOFEST Azerbaycan'da ağırlayacak. Yarışmalarda birinci olan takımlar ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlhan Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklar.

Etiketler : teknofest azerbaycan türkiye
Tiyatronun ‘En'leri belli olacak

Tiyatronun ‘En'leri belli olacak
Geliri Alzheimer hastalarına

Geliri Alzheimer hastalarına
Kendi şarkılarımdan başka okumam

Kendi şarkılarımdan başka okumam
5 saat sohbet

5 saat sohbet
Gibi 2 fırın ekmek yemeli

Gibi 2 fırın ekmek yemeli
‘Emanet' dizisinde yer almayacak

‘Emanet' dizisinde yer almayacak
Berlin çıkarması

Berlin çıkarması
Ömer Kokal'ın sunumuyla Tarihi Rotalar; 21 Mayıs Cumartesi gününden itibaren tv 4'te başlıyor

Ömer Kokal'ın sunumuyla Tarihi Rotalar; 21 Mayıs Cumartesi gününden itibaren tv 4'te başlıyor
Dudak uçuklatan elbise fiyatı: 9 bin 750 lira

Dudak uçuklatan elbise fiyatı: 9 bin 750 lira

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX