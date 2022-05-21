TEKNOFEST Azerbaycan için Heyecan Dorukta, Son 5 Gün!

Bakü'de 4 Gün Boyunca Dopdolu Geçecek Bir TEKNOFEST

Azerbaycan'da 4 gün boyunca yine unutulmaz bir festivale imza atacak olan TEKNOFEST, 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall'de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki muhteşem gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan'dan festivale katılacak olan devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle dopdolu özel sergi alanları, nefes kesici şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle unutulmaz bir şölene hazırlanıyor.

Dört gün boyunca ziyaretçiler hepsi birbirinden dikkat çekici etkinliklere sahne olacak. Su yüzeyinde gerçekleşecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, ziyaretçilerin havada uçuş deneyimi yaşayabileceği hava tüneli, Bakü Meydanı'nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleşecek konserler TEKNOFEST Azerbaycan'a damga vuracak.

52 Bölge Azerbaycan'dan 40 Bölge Türkiye'den Katılım ile TEKNOFEST Azerbaycan...

Duyuruların başlaması ile birlikte büyük ilgi gören TEKNOFEST Azerbaycan'a şimdiden online 17.000 kayıt yapıldı. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen yarışmalara toplam 1.000 takım olmak üzere 5.000 yarışmacı başvurdu. Başvuruda bulunan 1000 takımdan 250'den fazlası finale kaldı. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında Bakü Crystal Hall'de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü'ye ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Pakistan, Mısır, Arjantin, Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeden katılım oldu.

İki Devlet Tek Millet ve TEKNOFEST...

76 paydaş kurumun destekleriyle 26 Mayıs Perşembe günü açılış töreni gerçekleşecek olan TEKOFEST Azerbaycan 28 Mayıs Cumartesi günü de iki devletin Cumhurbaşkanını TEKNOFEST Azerbaycan'da ağırlayacak. Yarışmalarda birinci olan takımlar ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlhan Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklar.