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08 Ağustos 2023 Salı 20:43:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 20:43:00

Tekirdağ'da meydana gelen arazi yangınında 250 dönüm tarım arazisi kül oldu

Kaynak: IHA

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 250 dönüm tarım arazisi kül oldu.

Karlı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yolun karşısına atladı. Havanın sıcak olması sebebiyle hızlıca yayılan yangın Bahçeağıl Mahallesi'ne kadar ilerledi. İki mahalleyi etkileyen yangın felaketinde tarım arazisinde bulunan kulübeler yangından etkilenirken yol kenarında bulunan elektrik ve telefon direkleri de yanarak yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve kepçe yardımıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 250 dönümlük tarım arazisi ile ayçiçeği tarları kül oldu.

"ÇİFTÇİNİN MALI ÇATIR ÇATIR YANIYOR"

İsmini vermek istemeyen Bahçeağıl Mahallesi'nde yaşayan vatandaş, "Burası Bahçeağıl merası ve Karlı Mahallesi bölgesi. Buraya vatandaşlarımız geliyorlar tarlalardan hisse almışlar ve içerisine kulübe yapıyorlar. Gelip kulübe yapmalarının dışında mangal yapıyorlar, semaver yakıyorlar, ateşini söndürmeden gidiyorlar. Sonra da yangın çıkıyor. Olan devletimizin araçlarına ve personeline oluyor. Burada çiftçinin malı çatır çatır yanıyor. Bahçeağıl Mahallesi Muhtarı, Karlı Mahallesi Muhtarı bu sorunu dile getirip, bu kulübeleri komple yıkmalarını istiyoruz. Bu çiftçiye çok zarar." diye konuştu.

Etiketler : yangın tekirdağ tekirdağ yangın
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