TCDD'den "Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğal gaz kaçağı olduğu" ihbarına ilişkin açıklama
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.
Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır."
Marmaray trenleri çift yönlü işletilmeye başlamış, seferler normale dönmüştür. https://t.co/53cWNIEGRV— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 17, 2023
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