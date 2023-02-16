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16 Şubat 2023 Perşembe 14:39:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 14:39:00

TBMM Başkanı Şentop depremden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerden çıkarılması gereken dersler olduğunu belirterek, "Bundan sonra daha sağlam zeminlerde, daha sağlam binalar yapmak konusunda dersler çıkarmalıyız." dedi.

Şentop, Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde kurulan koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden birinin Adıyaman olduğuna işaret eden Şentop, deprem bölgesine yönelik ziyaretlerini bugün de sürdürerek tamamlayacağını bildirdi.

İlk günden itibaren deprem bölgesindeki yetkililerle irtibat halinde olduklarını dile getiren Şentop, Adıyaman'da bulunanların, felaketin çok büyük olduğunu ifade ettiklerini aktardı.

Şentop, insanın, felaketin boyutlarında, kendi tecrübelerine dayanarak büyüklük anlayışı ortaya koyduğunu ancak yerinde görüldüğünde düşünülen bütün büyüklüklerden daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığının görüldüğünü söyledi. Şentop, felaketin büyüklüğü konusunda, sadece kendilerinin değil, yabancı uzmanların değerlendirmelerine de bakıldığında, Türkiye'nin, son yüzyılın hatta birkaç yüzyılın en büyük felaketini yaşadığını gösterdiğini belirtti.

Felaketin ilk dakikalarından itibaren devletin bütün kurumlarıyla teyakkuza geçtiğine dikkati çeken Şentop, "Bu büyük bir coğrafyayı ve yoğun bir nüfusu kapsayan depremle ilgili atılması gereken adımlar, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde atılmaya çalışılmıştır. Bugün itibarıyla ziyaret ettiğimiz bütün yerlerde organizasyon, koordinasyon tamamen gerçekleşmiş, bir sistem kurulmuş görünüyor. Özellikle enkazlarla ilgili yapılan çalışmalar, Adıyaman'da da büyük ölçüde tamamlanmış." diye konuştu.

"DAHA ÖNCE BU TÜR VAATLERİN HEPSİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

TBMM Başkanı Şentop, vatandaşların öncelikle barınma taleplerinin bulunduğuna işaret ederek, bu taleplerin Adıyaman'da büyük ölçüde karşılandığını bildirdi.

Depremin ardından kısa ve orta vadede yapılacak çalışmalar bulunduğunu anımsatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Kabine toplantısı sonrasında açıkladı, bir yıl gibi kısa bir zaman içerisinde yıkılan bütün yapıların, binaların yapılması konusunda vatandaşlarımıza bir vaatte bulunmuştur. Daha önce bu tür vaatlerin hepsi gerçekleştirilmiştir. İnşallah vatandaşlarımız, kısa bir sürede buraların yeniden canlanacağı bir ortamı müşahede edecekler, görecekler.

Tabii bu felaketten çıkarmamız gereken dersler de var. Bundan sonra daha sağlam zeminlerde, daha sağlam binalar yapmak konusunda da dersler çıkarmalıyız. Zira görüyoruz Adıyaman'da da öyle, başka şehirlerimizde de aynı şey var; zemin ve binalar sağlamsa deprem ne kadar büyük olursa olsun, yıkıcı etkisi daha azalıyor. Minimum düzeye düşüyor. Bu bakımdan orta ve uzun vadede de büyük kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde sağlam zemin ve sağlam bina konusunda çalışma yapmamız ve bunları iyi takip etmemiz gerekiyor."

TBMM Başkanı Şentop, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, millete ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı; yaralılara acil şifalar diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, üniversite stadyumunda kurulan çadır kenti ziyaret ederek depremzedelerle görüştü.

Etiketler : mustafa şentop deprem adıyaman inceleme

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